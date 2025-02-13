«И на душе стало легко»: боец Злой сделал челнинке подарок за теплое письмо

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Челнинский военнослужащий с позывным Злой во время своего отпуска посетил лицей-интернат имени Гали Акыша. Он получил письмо от ученицы этого образовательного учреждения. Военного так растрогало обращение юной челнинки, что он решил сделать ей сюрприз. Он поблагодарил школьницу, а также привез ей подарок. Боец также провел «Урок Мужества» для учащихся, ответил на все их вопросы.

«Мне попалось письмо от Дили. Спасибо тебе большое. Получил, прочитал, вот, решил отблагодарить, подарить тебе телевизор. Возьми, пожалуйста», – сказал боец при встрече.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ученица лицея-интерната № 84 имени Гади Акыша Диля Мухамадеева рассказала, что в момент написания письма чувствовала – оно должно дойти.

«Я писала так, чтобы ему радостнее стало немножко хотя бы. Я не думала, что в школу придет солдат. Но мне очень радостно, что он пришел. Я писала письмо где-то в начале или в середине декабря. Я писала поздравление с наступающим Новым годом. Писала, как у меня дела, как дела у нас в школе, в городе», – рассказала о своем послании школьница.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Злой заметил, что в очередную доставку шефской помощи ему передали посылку, в которой оказалось это письмо.

«Ребята-пограничники приехали, привезли, раздали. Одна из посылок досталось мне. Я ее в блиндаже раскрыл. Там носки, салфетки – там всё самое необходимое. И лежала бумажка. Я ее вскрыл, прочитал, и на душе стало легко. И я решил отблагодарить ребенка», – поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Злой ушел на специальную военную операцию по частичной мобилизации. До этого работал на кладбище. «Облагораживали могилы, ставили памятники, ограды и брусчатку делали. Во время мобилизации я пошел в военкомат, меня забрали. Жена тяжело отпускала. Ну, а куда деваться, ехать надо, <...> если каждый будет отказываться, кто будет служить?» – заметил боец.

Злой убежден, что победа будет за Россией, «потому что не было еще ни одной войны, которую бы мы проиграли».

«Боевой дух у ребят сильный, ребята подготовленные. Все надеются, что это быстрее закончится и все вернутся домой, к семьям», – поделился мужчина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На передовой Злой был награжден многочисленными медалями, среди них – «Участник СВО», «За укрепление и оборону», «За заслуги перед Татарстаном», медаль Жукова. «Они все ценны для меня. Медали выдаются за выполненные задачи. Также присваиваются звания», – пояснил военный.

Жена военнослужащего Гулия уверена в своей безопасности, пока муж на передовой. «Считаю его героем...за отвагу, за нас – за то, что мы спим спокойно, за мирное небо над головой. Он везде, во всех задачах он участвует, получает свои достойные медали», – поделилась челнинка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Директор лицея-интерната №84 имени Гади Акыша Фирдуса Аюпова рассказала, что образовательное учреждение ежегодно принимает участие в акции «Письмо солдату».

«Все дети с 5-го по 11-й класс отправляют письма солдатам. И нам очень приятно, когда есть обратная связь. Есть у нас учитель, у которой муж на СВО, есть родители там, чьи дети у нас учатся. Через них к нам приходит информация, что они получили наши письма, отправляют фотографии этих писем, пишут благодарственные слова», – сказала Фирдуса Аюпова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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