H&M начал закрывать свои магазины в России

Ритейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России, в данный момент ведется распродажа товара, ранее выгруженного со складов, пишет РИА Новости.

В Казани, напомним, магазины открылись на финальную распродажу 23 августа, с первых дней собрав огромные очереди. В Набережных Челнах распродажи начались еще раньше, вызвав не меньший ажиотаж.

В сентябре СМИ сообщали, что шведский ритейлер начал ввозить новую коллекцию. При этом об уходе из РФ компания объявила еще в июле из-за проведения спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что ритейлер H&M Group намерен продать российский бизнес и активно ищет покупателя.