Известия: H&M возобновила поставки новинок в РФ через Казахстан

В Россию начали ввозить новую коллекцию H&M. Как рассказал источник «Известий», компания заинтересована в том, чтобы задержаться на российском рынке, поэтому осуществляет поставки через Казахстан.

В самой компании опровергли информацию, заявив, что в сети «реализуется оставшийся сток». Тем не менее Российский совет торговых центров сообщает, что новый товар все-таки поступает на склады.

По данным источника, компания даже увеличила количество сотрудников на складах, так как штатные работники не справлялись с объемом поступающих новинок.

Пока новая коллекция еще не появилась в магазинах, сейчас она готовится к продаже.

В июле H&M объявила об уходе с российского рынка из-за проведения спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Однако в августе магазины начали открываться вновь, как сообщает компания, — для распродажи остатков товаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России вновь появились оригинальные товары от IKEA. Продавать их начал оператор доставки СДЭК.