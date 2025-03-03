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СВО 3 марта 2025 09:28

Гюзель Хабутдинова доставила шефскую помощь бойцам в зоне СВО

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Гюзель Хабутдинова доставила шефскую помощь бойцам в зоне СВО

Руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова совместно с единомышленниками посетила военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и передала им очередную партию шефской помощи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Благодаря активному участию депутатов, предприятий, организаций и волонтеров района было собрано и доставлено более 10 тонн необходимых грузов.

В числе переданных материалов – оборудование для работы в воздухе, средства передвижения, строительные материалы, маскировочные сети, запчасти, генераторы, медикаменты, окопные свечи, теплая одежда, именные посылки и продукты питания.

Во время поездки Гюзель Хабутдинова пообщалась с военнослужащими, выслушала их потребности и пожелала скорейшего возвращения домой.

«Наши бойцы передают искреннюю благодарность всем, кто оказывает помощь фронту. Они верят в победу и с честью выполняют свой долг. Наша обязанность – поддерживать их и делать все возможное, чтобы они ощущали заботу. Благодарим наших героев!» – подчеркнула Хабутдинова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

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#СВО #спецоперация #альметьевский район
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