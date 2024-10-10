Гутерриш подтвердил, что примет участие в саммите БРИКС в Казани

Антониу Гутерриш

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подтвердил, что примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Еще когда находились мы в Нью-Йорке, Гутерриш встречался с министром [иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], он подтвердил, что он очень серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, то есть он подтвердил [свое участие]», — заявил дипломат на полях VIII Международной конференции омбудсменов.

Ранее директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов рассказал «Татар-информу», что генсек ООН приедет на саммит в Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.