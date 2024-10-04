Источник: Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

«В саммите БРИКС в качестве приглашенного лица примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Мы рассчитываем, что на саммите будут достигнуты важные договоренности, чтобы все цели повестки устойчивого развития – 2030 были достигнуты и сделали жизнь на нашей планете безопасной и благополучной», – заявил собеседник агентства.

Международное объединение БРИКС было создано 18 лет назад. Название организации происходит от первых членов данного сообщества: Бразилии (Б), России (Р), Индии (И), Китая (К) и Южной Африки (англ. South Africa – С).

Даты саммита БРИКС в Казани – 22-24 октября.