Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Источник: Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.
«В саммите БРИКС в качестве приглашенного лица примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Мы рассчитываем, что на саммите будут достигнуты важные договоренности, чтобы все цели повестки устойчивого развития – 2030 были достигнуты и сделали жизнь на нашей планете безопасной и благополучной», – заявил собеседник агентства.
Международное объединение БРИКС было создано 18 лет назад. Название организации происходит от первых членов данного сообщества: Бразилии (Б), России (Р), Индии (И), Китая (К) и Южной Африки (англ. South Africa – С).
Даты саммита БРИКС в Казани – 22-24 октября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»