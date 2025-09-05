Гущин об Александровском пассаже: «Находимся в режиме ожидания»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Особых подвижек в ситуации с Александровским пассажем в Казани пока нет. Об этом заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Наверное, по Казанскому пассажу надо говорить, что есть не новости, а «старости». Объект стоит, будем в кавычках говорить, «напрягает всех жителей», в том числе сотрудников комитета. Мы с правообладателем, который сегодня располагается в Санкт-Петербурге, это некое ООО, находимся в диалоге, заключили с ним охранное обязательство. Мы выдали разрешение в прошлом году, там проведены научно-исследовательские работы, проведены зондажи, изучение конструкций», – рассказал Гущин.

Он также добавил, что по результатам обследования здания отдельные его элементы находятся в аварийном состоянии.

Иван Гущин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«И я не обладаю информацией, но надеюсь, что сегодня правообладатель находится в стадии проектирования, потому что все документы задания по сохранению, все охранные обязательства – они действуют. Установлена соответствующая дорожная карта, по которой мы идем. Пока будем так говорить: хочется, но колется. Находимся в режиме ожидания», – подытожил глава Комитета по охране ОКН.

Весной прошлого года Гущин не исключал, что Александровский пассаж могут изъять у собственника из-за нарушения обязательств. Впрочем, осенью он сообщил, что владельцу выдано разрешение на проведение исследовательских работ (первого этапа противоаварийных мероприятий) и что менять его не планируется. Весной текущего года глава профильного комитета проинформировал, что собственника обязали провести противоаварийные работы до декабря.