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Культура 20 марта 2025 13:23

Гущин о квартале Дворянского собрания: Сначала привели в порядок ситуацию с грунтами

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Гущин о квартале Дворянского собрания: Сначала привели в порядок ситуацию с грунтами
Гостиница Дворянского собрания в 2020 году
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

О ситуации с грунтами в квартале Дворянского собрания и в целом о ходе реставрационных работ на этой территории рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в ходе прямого эфира, организованного на странице Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте».

«Была проблема с грунтами, те же карсты, которые были выявлены. Неоднократно менялись проектные решения», – признал чиновник.

«Уникальная на самом деле территория. Это один из старейших уголков города Казани. Здесь располагается больше десяти объектов культурного наследия, исторически ценных, градоформирующих», – подчеркнул он.

В качестве примеров Гущин привел дом Пискунова, гостиницу Дворянского собрания и дом на улице Мусы Джалиля, в котором жил Николай Бауман.

«Десять лет уже занимаемся этой территорией, с 2015 года, поэтапно идем. Понятно, что сначала мы привели в порядок ситуацию, связанную с грунтами: сделали подпорную стенку, которая на улицу Профсоюзную, потому что было движение грунтов», – пояснил он.

По словам главы профильного комитета, на всех объектах проведены противоаварийные работы, включая укрепление фундаментов и стен. Теперь правообладатель занимается реставрационными работами, а некоторые объекты, включая усадьбу Сапугольцева, уже введены в хозяйственный оборот.

«Мы с [Раисом Татарстана] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] посещали, и достаточно высокая оценка дана тем работам, которые проведены. <...> по мере финансирования, потому что это дорогостоящая история, мы сегодня видим, что подрядная организация активизировалась. И я думаю, что успех не за горами», – подытожил Иван Гущин.

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#комитет рт по охране объектов культурного наследия #Иван Гущин
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