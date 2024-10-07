Минниханов осмотрел центр Казани: что теперь ждет «Адонис» и Дом ученых?

Первый объект, который посетил Рустам Минниханов, – здание бывшего Александровского приюта на улице Бутлерова 1889 года постройки

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поручил заняться реконструкцией Дома ученых

Первый объект, который посетил Рустам Минниханов, – здание бывшего Александровского приюта на улице Бутлерова 1889 года постройки. До революции здесь располагался приют для девочек, а после 1917 года здание передали Дому ученых. С 1993 года объект находится в ведении Академии наук Татарстана, а с 2014 года здесь находится Институт археологии им. Халикова.

Последний раз капремонт проводился еще в 1980-х. В 2022 году были проведены противоаварийные работы: строители укрепили фундамент и стены. В 2023 году здание прошло экспертизу – его признали пригодным для реставрационных работ.

Земельный участок, на котором расположен Дом ученых, находится в границах зоны регулирования застройки – объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля», XV – первая четверть ХХ в.», а также в границах территории «Культурного слоя исторического центра города Казани XI-XVIII веков». Само здание бывшего приюта является объектом культурного наследия республиканского значения.

Рустам Минниханов поручил Комитету РТ по охране объектов культурного наследия и «Татинвестгражданпроекту» разработать проектно-сметную документацию на проведение дальнейших ремонтно-реставрационных работ.

Олеся Балтусова рассказала, что проект «Казанские наличники» на улице Груздева начали в 2023 году Фото: rais.tatarstan.ru

На улице Груздева появился сквер со старинными наличниками

После этого Раис Татарстана отправился в новый сквер «Казанские наличники» на улице Груздева. Помощник Рустама Минниханова, координатор движения «Том Сойер Фест – Казань» Олеся Балтусова рассказала руководителю республики, что проект начали в 2023 году. В нем участвовали около 300 волонтеров.

В сквере организовали выставку деревянных оконных наличников под открытым небом, которая в дальнейшем будет пополняться. Сегодня коллекция пополнилась наличником со ставнями и красной звездой. В середине прошлого века он украшал дом ветерана Великой Отечественной войны.

«Сквер еще не закончен до конца. В конце октября нас ждет посадка крупномеров – деревьев и кустарников, которую также будут делать волонтеры. Работы по проекту сквера велись два года, а задумывали мы его гораздо раньше – более пяти лет назад, когда приходили реставрировать дома на улице Волкова. Работы состояли из двух частей: озеленение и благоустройство, а также сбор и реставрация наличников как экспонатов музея. Всего у нас их в сквере 17», – рассказала «Татар-информу» один из координаторов движения «Том Сойер Фест – Казань» Анастасия Гизатова.

Раис Татарстана во время обхода поблагодарил активистов за внимательное отношение к истории города Фото: rais.tatarstan.ru

Она также отметила, что у волонтеров есть некоторые опасения в части дальнейшей судьбы сквера. Они потратили много сил на создание этого пространства, поиск экспонатов, выхаживание новых деревьев. «Это как будто ты выдаешь замуж или женишь своего ребенка. Будут ли его любить так же, как любили его мы?» – задалась вопросом собеседница информагентства.

Раис Татарстана во время обхода поблагодарил активистов за внимательное отношение к истории города, к сохранению традиций народных художественных промыслов.

«Сохранить наши традиции, найти мастеров, которые прекрасно делали эти наличники, – вами проведена огромная работа. У нас будет новый центр ремесел, и мы обязательно эту тематику там будем развивать. Этот сквер и для жителей, и для туристов будет очень привлекательным местом», – отметил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана оценил темпы восстановительных работ в историческом квартале между улицами Рахматуллина и Профсоюзная Фото: rais.tatarstan.ru

На Рахматуллина – Профсоюзной восстанавливают исторический квартал

После этого Раис Татарстана оценил темпы восстановительных работ в историческом квартале между улицами Рахматуллина и Профсоюзной. Комплекс памятников начали реставрировать по поручению Рустама Минниханова, после того как он посетил квартал в 2011 году. Концепцию развития квартала разработал архитектор Марсель Искандаров, утвердили ее на заседании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях РТ.

«Надо сказать, что проделан очень большой объем работ на фоне того, что был высокий процент разрушений. Комплекс стоял долгое время под открытым небом, большая часть строения даже без крыши. Соответственно, они очень пострадали без внимания в течение такого долгого времени. Обывателю видно только результат – когда фасады поштукатурят и покрасят, но на самом деле там также проделали работы по укреплению стен, по фундаменту, гидроизоляции <…> Пришлось очень серьезно “лечить” здания», – поделилась с «Татар-информом» главный архитектор проекта Ирина Аксёнова.

Она также напомнила, что на территории исторического комплекса располагается дом, в котором в 1873 году родился и жил известный революционер Николай Бауман, здесь находятся Дом Пискунова, здание гостиницы Дворянского собрания и другие исторические объекты. Восстановительные работы ведутся поэтапно. Рустам Минниханов, в частности, осмотрел объект культурного наследия регионального значения – флигель Усадьбы Сапугольцева. Здесь работы уже завершились, в перспективе планируется проводить выставки картин.

«Очень интересная идея заложена в реабилитацию этого квартала. <…> Самое главное, что это будет такой живой уголок с пешеходной эспланадой, место для и отдыха и проживания, коммерческая зона, кафе и так далее. В общем, если ничто не помешает, всё реализуется, будет классно», – заключила Аксёнова.

Дом Дряблова (Михляева) – это уникальный памятник архитектуры Петровской эпохи, самое старое гражданское здание Казани Фото: rais.tatarstan.ru

Для фабрики «Адонис» и Дома Дряблова разработают концепцию развития пространств

Следующими объектами, которые посетил Рустам Минниханов, стали территория бывшей фабрики «Адонис» и объект культурного наследия «Дом Дряблова (Михляева), XVIII в.».

Напомним, Дом Дряблова (Михляева) – это уникальный памятник архитектуры Петровской эпохи, самое старое гражданское здание Казани. Здание бывшей фабрики «Адонис» – еще один ценный для города исторический объект. Строительство двухэтажного корпуса началось весной 1825 года. Сейчас состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное.

Рустам Минниханов предложил подойти к реставрации этих объектов комплексно, по примеру исторического квартала на улицах Рахматуллина и Профсоюзная. Он поручил разработать концепцию будущих пространств и поэтапно осуществить ремонтно-реставрационные работы.

Рустам Минниханов ознакомился с реставрационными работами, которые ведутся на территории храмового комплекса Петропавловского собора Фото: rais.tatarstan.ru

Благоукрашение и замена инженерных сетей: Минниханову рассказали, как реконструируют Петропавловский собор

В завершение Раис Татарстана посетил Петропавловский собор Казани. Рустам Минниханов ознакомился с реставрационными работами, которые ведутся на территории храмового комплекса, осмотрел экспозицию музея. Сопровождал его митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

С 2016 года по настоящее время в соборе уже провели реставрацию крестов, фасадов, фасадных икон, в том числе и на колокольне. Кроме того, заменили кровлю, окна и двери, инженерные коммуникации в некоторых помещениях.

«Реставрационные работы полностью выполнены в галереях, малом приделе нижнего храма и в трапезной части верхнего храма Петропавловского собора. В сентябре 2024 года завершены работы по комплексной реставрации колокольни, а в октябре 2024-го должны быть завершены работы по расчистке и консервации живописи нижнего храма», – рассказал «Татар-информу» староста собора Михаил Федотов.

Сопровождал Рустама Минниханова митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл Фото: rais.tatarstan.ru

Также силами прихода и за счет средств благотворителей провели работы по благоукрашению и заполнению отреставрированных помещений. В июле 2023 года открыли постоянно действующую экспозицию, посвященную истории места, иконные лавки в нижнем и верхнем ярусах старинного храма, изготовили мебель.

Уже готов проект реставрации объекта культурного наследия «Церковь Косьмы и Дамиана», который находится на территории собора. По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла его приспособят под детский православный образовательный центр с храмом.