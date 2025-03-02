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Культура 2 марта 2025 15:37

В Казани укрепляют своды усадьбы Сапугольцева

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В Казани укрепляют своды усадьбы Сапугольцева
Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В столице Татарстана продолжается реставрация объекта культурного наследия – главного дома усадьбы Сапугольцева, расположенного по адресу: ул. Рахматуллина, 8/11. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Усадьба включает три объекта культурного наследия, построенных в XVIII и XIX веков. В 2024 году были успешно отреставрированы два из них – флигель и служебные постройки, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

На данный момент проведены противоаварийные мероприятия, направленные на сохранение исторического облика здания. Специалисты занимаются разработкой проектов реставрации и адаптации усадьбы.

При этом часть работ уже выполнена. Теперь необходимо завершить усиление поврежденных участков кирпичных кладок, устройство гидроизоляционных слоев для защиты цокольной части строения и установку армирующих плит на своды помещений.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Эти меры помогут сохранить архитектурную ценность усадьбы и подготовить ее к дальнейшей эксплуатации, пояснил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Усадьба Сапугольцева является частью квартала Дворянского собрания, который власти Татарстана уже много лет пытаются восстановить (в июле 2024 года ее флигель осматривал Раис РТ Рустам Минниханов). Домовладение включает уникальный образец древнерусской жилой архитектуры начала XVIII века – находящиеся в глубине каменные жилые палаты. Изначально двухэтажное здание было возведено в 1730–1740-х годах. Третий этаж надстроили по проекту казанского архитектора Петра Тихомирова в середине XIX века.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Тогда усадьба принадлежала купцам Сапугольцевым. В 1815 году член Казанского городского магистрата Петр Федорович Сапугольцев купил ее у священника Петропавловского собора Семена Федорова (тот владел этим участком уже в конце XVIII века). При Андрее Петровиче Сапугольцеве были построены каменный Г-образный жилой дом и каменная баня, а также каменные службы и флигель вместо деревянных.

Затем владельцем усадьбы стал купец Павел Щетинкин, потом она принадлежала супруге коллежского асессора Ольге Эккерман. Здание служб было несколько раз перестроено. После прихода к власти большевиков, в 1924 году, усадьбу национализировали, управлять ею стало коллективное товарищество жильцов №112. Все здания были приспособлены под коммунальное жилье. На данный момент все строения расселены.

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#объект культурного наследия #реставрация #комитет рт по охране наследия
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