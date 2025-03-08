Комитет по охране ОКН показал, как проходит реставрация квартала Дворянского собрания

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия провел пресс-тур по кварталу Дворянского собрания для казанских СМИ. Когда будет сдан масштабный объект, сколько зданий будет отреставрирована и как они будут функционировать – в репортаже «Татар-информа».

Квартал Дворянского собрания, в котором находится усадьба Сапугольцева, – один из старейших исторических кварталов Казани. Это место примечательно тем, что здесь находится с десяток памятников федерального и регионального значения. Помимо усадьбы (которая состоит из трех зданий), квартал включает гостиницу Дворянского собрания, где гостил когда-то Александр Пушкин; дом Пискунова с флигелями и дом, в котором жил Николай Бауман.

Глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин напомнил, что почти восемь лет назад все здания находились в плачевном состоянии. Одни из них были аварийными, а другие уже представляли из себя руины. На протяжении нескольких лет проектные решения часто менялись.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Каждому объекту был поставлен свой медицинский диагноз, но главная болевая точка – это рельеф. На этом склоне не очень хорошие грунты», – рассказал журналистам Гущин.

В хорошем состоянии теперь находятся флигеля усадьбы Сапугольцева – эти объекты уже сданы, продолжается реставрация главного дома. Здания будут выполнять административную функцию – в них будут располагаться офисы.

Первое здание на территории усадьбы было возведено в 1730-х годах. В конце XVIII веке усадьба принадлежала священнику Семену Федорову, в XIX веке ею владели городской магистрат Петр Сапугольцев и его сын, купец Андрей Сапугольцев. Объектом культурного наследия усадьба была признана в 2017 году.

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Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В гостинице Дворянского собрания проделан большой объем противоаварийных, гидроизоляционных работ, усилен фундамент, восстановлены несущие конструкции. Сейчас здесь проводится восстановление кирпичной кладки.

«Сегодня мы уже переходим ко второму этапу – непосредственно реставрационным работам, приспособлению объектов», – пояснил Гущин.

На территории квартала постепенно обещают сформировать общественное пространство, которое может стать местом притяжения для жителей и гостей Казани. На планах улица Рахматуллина изображается как пешеходная.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

По словам руководителя комитета, прежде здания использовались как жилые, но затем были расселены. Позднее удалось найти инвестора.

«Здесь на самом деле миллионные вложения. В 2025 году реставрация стоит примерно 200 тыс. рублей за квадратный метр», – подчеркнул глава Комитета по ОКН.

По словам директора компании «Ак Барс Инжиниринг» Тимура Зарипова, общая полезная площадь всех объектов исторического квартала – около 15 тыс. кв. метров.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Как я понимаю, здесь все-таки основной приоритет – это жилая функция, апартаменты, то есть то, что сегодня может окупить затраты правообладателей», – заметил Иван Гущин.

На данный момент функции объектов до конца всё еще не определены. Завершить реставрационные работы предполагается в 2026-2027 годах.