Комитет по охране ОКН показал, как проходит реставрация квартала Дворянского собрания
Комитет РТ по охране объектов культурного наследия провел пресс-тур по кварталу Дворянского собрания для казанских СМИ. Когда будет сдан масштабный объект, сколько зданий будет отреставрирована и как они будут функционировать – в репортаже «Татар-информа».
Квартал Дворянского собрания, в котором находится усадьба Сапугольцева, – один из старейших исторических кварталов Казани. Это место примечательно тем, что здесь находится с десяток памятников федерального и регионального значения. Помимо усадьбы (которая состоит из трех зданий), квартал включает гостиницу Дворянского собрания, где гостил когда-то Александр Пушкин; дом Пискунова с флигелями и дом, в котором жил Николай Бауман.
Глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин напомнил, что почти восемь лет назад все здания находились в плачевном состоянии. Одни из них были аварийными, а другие уже представляли из себя руины. На протяжении нескольких лет проектные решения часто менялись.
«Каждому объекту был поставлен свой медицинский диагноз, но главная болевая точка – это рельеф. На этом склоне не очень хорошие грунты», – рассказал журналистам Гущин.
В хорошем состоянии теперь находятся флигеля усадьбы Сапугольцева – эти объекты уже сданы, продолжается реставрация главного дома. Здания будут выполнять административную функцию – в них будут располагаться офисы.
Первое здание на территории усадьбы было возведено в 1730-х годах. В конце XVIII веке усадьба принадлежала священнику Семену Федорову, в XIX веке ею владели городской магистрат Петр Сапугольцев и его сын, купец Андрей Сапугольцев. Объектом культурного наследия усадьба была признана в 2017 году.
В гостинице Дворянского собрания проделан большой объем противоаварийных, гидроизоляционных работ, усилен фундамент, восстановлены несущие конструкции. Сейчас здесь проводится восстановление кирпичной кладки.
«Сегодня мы уже переходим ко второму этапу – непосредственно реставрационным работам, приспособлению объектов», – пояснил Гущин.
На территории квартала постепенно обещают сформировать общественное пространство, которое может стать местом притяжения для жителей и гостей Казани. На планах улица Рахматуллина изображается как пешеходная.
По словам руководителя комитета, прежде здания использовались как жилые, но затем были расселены. Позднее удалось найти инвестора.
«Здесь на самом деле миллионные вложения. В 2025 году реставрация стоит примерно 200 тыс. рублей за квадратный метр», – подчеркнул глава Комитета по ОКН.
По словам директора компании «Ак Барс Инжиниринг» Тимура Зарипова, общая полезная площадь всех объектов исторического квартала – около 15 тыс. кв. метров.
«Как я понимаю, здесь все-таки основной приоритет – это жилая функция, апартаменты, то есть то, что сегодня может окупить затраты правообладателей», – заметил Иван Гущин.
На данный момент функции объектов до конца всё еще не определены. Завершить реставрационные работы предполагается в 2026-2027 годах.