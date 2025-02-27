Гуманитарная колонна из семи машин отправилась в зону СВО из Арска

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В торжественной обстановке 26 февраля из центра города Арска отправилась колонна с помощью – семь машин с необходимыми для бойцов грузами в семи направлениях. Всего месяц назад район проводил первую колонну, но благодаря активности населения и сплоченности уже удалось организовать новую отправку помощи.

Глава Арского района Ильшат Нуриев заявил о самоотверженности жителей, которые объединились ради поддержки своих земляков.

«Всего месяц назад мы отправили первую гуманитарную колонну и планировали повторять это хотя бы раз в квартал. Но движение набрало такой оборот, что сегодня уже сформировалась вторая колонна. Появились новые спонсоры, жители Арска собрали средства и купили своим товарищам машины. Сегодня мы отправляем семь машин, а две уже в пути», – сказал он.

Фото предоставлено Гульнур Миннибаевой

По словам чиновника, в этот раз одна из машин направляется в Курскую область.

«Я уже говорил, что такую дружную, сплоченную страну не победить. Сегодня хочу повторить эти слова – я еще раз убедился в этом. Спасибо волонтерам, главам сельских поселений, руководителям организаций, агрофирм, всему населению района. Все принимают активное участие – от детских садов до ветеранов. Где-то шьют подушки, где-то делают свечи и плетут маскировочные сети. Если машины, системы радиоэлектронной борьбы, дроны и детекторы дронов, которые мы сегодня отправляем, сохранят нашим ребятам жизнь, значит, мы не зря стараемся. Пусть все участники спецоперации благополучно вернутся в родные края и в стране наступит мир», – пожелал глава района.

Активное участие в сборе помощи приняли и ветераны. Как сообщила председатель Совета ветеранов Рамзия Хамидуллина, было закуплено 18 килограммов материалов для плетения маскировочных сетей.

«Из архитектурно-строительного университета приехал «Снежный десант». Они тоже помогли плести маскировочные сети», – рассказала она.

Руководитель местной организации «Молодая гвардия» Алия Файзрахманова добавила: «Сплели 15 сетей, дети написали много писем, для госпиталей подготовили более 100 мягких матрасов с надписями, сшили теплые одеяла. Мы постоянно ведем работу в этом направлении».

Фото предоставлено Гульнур Миннибаевой

В рамках акции «Нашим героям», запущенной отделом ЗАГС, молодожены, золотые юбиляры и все желающие подписали поздравительные открытки для военнослужащих.

Военный комиссар Арского и Атнинского районов Азат Вахитов подчеркнул важность моральной поддержки для бойцов: «Специальная военная операция длится три года, мобилизованные ребята несут службу уже почти два с половиной года. В трудных условиях вдали от дома они защищают Родину, проявляют мужество и героизм. Жители района проводят большую работу, оказывая им морально-психологическую поддержку».

Фото предоставлено Гульнур Миннибаевой

Колонну проводили молитвами отец Лин Кондаков и Надир хазрат Гатауллин. А в момент исполнения песни Расихом Галимзяновым все провожающие представляли перед собой солдат.

«Возвращайтесь с победой, земляки. Мы вас ждем», – прозвучали напутственные слова.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Гульнур Миннибаевой

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