Губернатор ЯНАО рассказал Путину о борьбе с Covid-19 в регионе

В Ямало-Ненецком округе отмечается самый большой охват населения ПЦР-тестированием в стране. Жители обеспечены всем необходимым, в том числе лекарствами и средствами защиты. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

По его словам, с первых дней пандемии в ЯНАО был взят курс на обеспечение широкого охвата тестированием на коронавирус. «Мы по этому показателю с самого начала пандемии находимся на первом месте среди регионов. Задача простая — как можно раньше выявлять, как можно раньше приступать к диагностике, к лечению», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Он добавил, что Минобороны поделилось с округом проектом по строительству новых инфекционных госпиталей.

«Построили два таких: в Новом Уренгое, Салехарде. Хотя построили быстро, но уверен, что многие годы они будут усиливать нашу медицинскую службу. Для самых отдаленных поселков — тоже показано — такие мобильные диагностические центры на базе „КАМАЗа“», — рассказал он.

Артюхов подчеркнул, что, несмотря на нагрузку на систему здравоохранения, связанную с последним штамом коронавируса, региону удается справиться с текущими вызовами.

Сейчас наибольшее число заражений коронавирусом по всему миру приходится на штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив «дельту».

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма коронавируса.