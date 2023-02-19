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Губернатор Старовойт рассказал об очередном обстреле села в Курской области
Сегодня утром трижды подверглось обстрелу приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В общей сложности зафиксировано 9 прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили 3 домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал губернатор.
Старовойт заверил, что местным жителям будет оказана вся необходимая помощь. Село Горналь находится в 300 метрах от границы с Украиной. В последний раз до этого оно обстреливалось накануне, 18 февраля.
В ходе специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого, 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Курская и Белгородская области, регулярно подвергаются обстрелам.
Из-за этого в приграничных субъектах Федерации бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Помимо этого, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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