Сегодня утром трижды подверглось обстрелу приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В общей сложности зафиксировано 9 прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили 3 домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал губернатор.

Старовойт заверил, что местным жителям будет оказана вся необходимая помощь. Село Горналь находится в 300 метрах от границы с Украиной. В последний раз до этого оно обстреливалось накануне, 18 февраля.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого, 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Курская и Белгородская области, регулярно подвергаются обстрелам.

Из-за этого в приграничных субъектах Федерации бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Помимо этого, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.