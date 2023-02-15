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В Белгородской области система ПВО сбила ракету
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В Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила в воздухе ракету. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.
«В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал губернатор.
Пару дней назад Гладков рассказал о повреждении школы в поселке Красное при обстреле ВСУ.
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