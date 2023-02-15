В Белгородской области система ПВО сбила ракету

В Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила в воздухе ракету. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

«В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал губернатор.

Пару дней назад Гладков рассказал о повреждении школы в поселке Красное при обстреле ВСУ.