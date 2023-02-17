Губернатор Курской области заявил об обстреле двух приграничных сел и поселка

Сегодня в Курской области подверглись обстрелу три приграничных населенных пункта: села Горналь и Гуево Суджанского района, а также поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Сначала губернатор рассказал об обстреле двух сел — «в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов». При этом, по его словам, никто не пострадал, артиллерийский огонь не причинил никаких разрушений.

Позднее стало известно об обстреле поселка Краснооктябрьский. «Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших, к счастью, нет, но осколками посекло крышу, фасад и забор одного домовладения», — написал Старовойт.

Кроме того, часть поселка осталась без электроэнергии. Ремонтные бригады приступают к устранению полученных повреждений, уточнил глава области.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Курская и Белгородская области, регулярно подвергаются обстрелам.

Из-за этого в приграничных субъектах Федерации бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Помимо этого, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.