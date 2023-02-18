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В результате обстрела ВСУ в Курской области повреждена газораспределительная станция
Под обстрел ВСУ попали три населенных пункта в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины», – написал губернатор.
По его словам, в районе села Горналь Суджанского района зафиксировано пять прилетов – никто не пострадал, также обошлось без каких-либо повреждений.
В окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района упало по два снаряда. Люди не пострадали, однако в результате было нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино, также повреждена газораспределительная станция в Елизаветовке.
«Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», – отметил Старовойт.
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