В результате обстрела ВСУ в Курской области повреждена газораспределительная станция

Под обстрел ВСУ попали три населенных пункта в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины», – написал губернатор.

По его словам, в районе села Горналь Суджанского района зафиксировано пять прилетов – никто не пострадал, также обошлось без каких-либо повреждений.

В окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района упало по два снаряда. Люди не пострадали, однако в результате было нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино, также повреждена газораспределительная станция в Елизаветовке.

«Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», – отметил Старовойт.