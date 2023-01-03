Губернатор Саратовской области выразил соболезнования родным погибших в Макеевке

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при обстреле Макеевки в Донбассе, отметив, что среди них были уроженцы соседнего поволжского региона.

«Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона — Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким», — написал руководитель Саратовской области в своем Telegram-канале.

«<…> Каждый военный на передовой — защитник нашей страны и народа. Наш общий герой, независимо от того, откуда он родом и был призван. <…> Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах», — добавил Бусаргин.

Накануне, 2 января, Министерство обороны РФ подтвердило, что в новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины четырьмя ракетами, запущенными из РСЗО HIMARS, нанесли удар по месту временной дислокации российских войск в Макеевке. По инфомарции военного ведомства, погибли 63 российских военнослужащих.

Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что среди погибших и получивших ранения в результате ракетного удара есть мобилизованные из возглавляемого им региона. При этом власти Саратовской области опровергли сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных.