Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных официально отвергнуты

Власти Саратовской области сочли не соответствующими действительности сообщения СМИ о гибели в Макеевке на Донбассе мобилизованных из этого региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — подчеркнула начальник пресс-службы руководителя региона Диана Бурлаченко.

Накануне, 2 января, Министерство обороны подтвердило, что в новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины четырьмя ракетами, запущенными из РСЗО HIMARS, нанесли удар по месту временной дислокации российских войск в Макеевке. Погибли 63 российских военнослужащих. До этого информация об инциденте появилась в Telegram-каналах и социальных сетях.

Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что среди погибших и получивших ранения в результате ракетного удара есть мобилизованные из возглавляемого им региона. В городах области сегодня утром прошли траурные митинги, о чем рассказала ГТРК «Самара».