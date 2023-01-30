Губернатор Курской области заявил об обстреле Рыльского района

В Курской области под обстрел попал один из населенных пунктов приграничного Рыльского района. Об этом рассказал руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения <…>. На одном из участков снаряд попал в сарай», — написал губернатор.

Старовойт пообещал помочь жителям пострадавших домов и уточнил, что в результате обстрела также оказалась повреждена линия электропередач. Из его слов неясно, привело ли это к перебоям в подаче электричества.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны. Недавно курский губернатор сообщил о прибытии дополнительных сил для обороны границы, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото: t.me/gubernator_46/.