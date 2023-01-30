Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нескольких сел у границы

Сегодня в Белгородской области под обстрел попали несколько сел приграничного Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

В первой половине дня оказалось обстреляно село Безлюдовка Шебекинского городского округа. Двое пострадавших мужчин «с осколочными ранениями и контузией» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в селе осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений. Зафиксированы различные разрушения — от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов.

Недавно Гладков также проинформировал, что еще несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись обстрелу. «Жертв и пострадавших нет», — уточнил он.

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В частности, в Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд упал на территории промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование.

Помимо этого, в поселке Первомайский из-за прилета повреждено остекление частного домовладения. Проводится подомовой обход территории, добавил губернатор.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны. По данным на 24 января, всего на Белгородчине за это время погибли 25 человек.