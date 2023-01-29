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Ру Тат
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Общество
29 января 2023  14:13

Из-за обстрела ВСУ два населенных пункта в Курской области остались без света

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В результате минометного обстрела в Курской области остались без электричества два населенных пункта. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале. 

«Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Зафиксировано 12 прилётов. Пострадавших нет», – рассказал руководитель региона. 

По его словам, были повреждены ЛЭП, из-за этого поселок и соседнее село Волфино остались без света. Аварийные бригады уже работают на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено.

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