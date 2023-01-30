Курский губернатор Старовойт заявил о прибытии дополнительных сил для обороны границы

Для защиты государственной границы с Украиной в ближайшие дни в Курскую область прибудет дополнительный воинский контингент. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт, пишет газета «Курские известия».



«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — приводит слова губернатора областное издание.



Отмечается, что Старовойт на ежедневной планерке с чиновниками местной администрации сообщил, что в области сформирован солидный контингент сил Министерства обороны, Пограничной службы ФСБ, Росгвардии и других силовых ведомств.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны.

На территории Курской области с апреля 2022 года действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, организацию досмотров в общественных местах, определение мест для временного размещения людей, введение режима повышенной готовности в медицинских организациях, а также усиленную охрану стратегически важных объектов инфраструктуры.