Губернатор Курской области заявил об уничтожении украинского БПЛА восточнее Курска

Вечером во вторник, 28 июня, к востоку от Курска был сбит украинский БПЛА. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня примерно в 22.17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб», — написал руководитель региона.

Губернатор также уточнил, что «пострадавших и разрушений» в результате инцидента нет. При этом модель сбитого дрона он называть не стал.

Один из местных Telegram-каналов написал о «хлопке в районе центра Курска». Позднее в нем появились видео, на котором запечатлен момент взрыва, и фотографии маленького парашюта, судя по всему, имевшего отношение к беспилотнику.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. В частности, 6 июня был обстрелян поселок Теткино, а 17 июня оказалось обстреляно село Гордеевка.