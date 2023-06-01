Губернатор Гладков: Два человека пострадали при новом обстреле Шебекино

Сегодня ночью приграничный город Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелу, который продлился около часа. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести», — написал губернатор.

По словам Гладкова, оба пострадавших направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Хотя оперативные и аварийные службы находятся на месте, обход территории организуют уже в светлое время суток, уточнил он.

Предыдущей ночью при «массированном ударе» по Шебекину пострадали четыре человека. Вечером в городе из-за очередного обстрела на одном из промышленных предприятий начался пожар. При этом Вячеслав Гладков в ходе прямого эфра в соцсетях рассказал, что доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Белгородской области.