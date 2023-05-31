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При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали четыре человека
При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекино Белгородской области четыре человека получили травмы, сообщил Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования», — указано в сообщении.
Губернатор отметил, что снарядами выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел.
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