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Политика
13 сентября 2022  12:42

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах ВСУ опустевшего села Журавлевка

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Вооруженные силы Украины с целью «запугивания» расстреливают опустевшее село Журавлевка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что глава местной администрации Анжелика Самойлова доложила ему о разрушениях в Доме культуры, сельской школе и здании администрации.

«Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» – заявил Гладков. По словам губернатора, в селе на данный момент остались старики в возрасте от 80 до 90 лет.

Ранее он лично посетил Журавлевку и Нехотеевку, чтобы убедить местных жителей эвакуироваться. 

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. 12 сентября в селе Логачевка в результате обстрела погиб один человек, еще четверо пострадали. В тот же день над Белгородским районом Белгородской области сработала система ПВО.

 

#спецоперация на Украине #всу украины
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