В Белгородской области погиб человек и четверо пострадали после обстрела ВСУ

Один человек погиб и четверо пострадали после обстрела приграничного села Логачевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, погибла гражданка Украины 1942 года рождения.

Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них – граждане Украины, один мужчина – житель Логачевки. Им оказывают всю необходимую помощь.

В самом селе по предварительным данным есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередач. «Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня над Белгородским районом сработала система ПВО. Обстрелам приграничные территории России подвергаются регулярно, по этой причине высокий уровень террористической опасности сохраняется в Белгородской, Курской, Воронежской области и других регионах.