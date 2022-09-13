Губернатор Белгородской области призвал жителей двух приграничных сел эвакуироваться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей двух приграничных населенных пунктов Белгородского района, села Журавлевка и хутора Нехотеевка, эвакуироваться.

«Вместе с главой Анжеликой Васильевной [Самойловой] продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Накануне губернатор сам побывал в Журавлевке, «чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе». По его словам, «обстановка в населенном пункте сложная, но все службы находятся на своих местах».

Несмотря на просьбу эвакуироваться, Гладков пообещал, что в ближайшее время начнется завоз строительных материалов. Это необходимо, «чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», уточнил он.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, вчера в селе Логачевка в результате обстрела погиб один человек, еще четверо пострадали. В тот же день над Белгородским районом Белгородской области сработала система ПВО.