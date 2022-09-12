Глава Белгородской области рассказал о работе ПВО над Белгородом

Над Белгородским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, есть последствия на земле. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«<…> поврежден один легковой автомобиль в поселке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода», — написал губернатор, сославшись на данные оперативных служб.

«Главное — жертв и пострадавших нет», — добавил Гладков. Ранее он проинформировал об обстреле пограничного пункта пропуска Логачевка. Там тоже никто не пострадал.

С момента начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. Так, 8 сентября над Белгородом уже работала ПВО.

В субботу, 10 сентября, власти Донецкой народной республики рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.