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Общество 6 августа 2024 12:37

В Казани будут готовить технических специалистов для Ту-214 и МС-21

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В Казани будут готовить технических специалистов для Ту-214 и МС-21
Ту-214 на КАЗ им. Туполева
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В КНИТУ-КАИ создадут авиационный учебный центр. Там будут готовить технических специалистов для воздушных судов, в том числе таких, как Ту-214, Ту-204 и МС-21, сообщает Минпромторг РТ.

«В КНИТУ-КАИ будет создан авиационный учебный центр. На базе центра вуз планирует готовить профильный персонал для гражданской авиации. Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация») утвердило программы подготовки инженерно-технических специалистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет как о программе первоначальной подготовки кандидатов на получение свидетельства инженерно-технического персонала, так и о дополнительной профпрограмме по переподготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся техобслуживанием воздушных судов.

#ту-214 #специалисты #обучение #Казань
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