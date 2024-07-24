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В Минске впервые покрасили самолет Ту-214 из Казани – видео
В Белоруссии, на Минском заводе гражданской авиации №407, открылся комплекс по техобслуживанию и покраске воздушных судов. Первым бортом, внешний вид которого «освежили» в новом ангаре, стал произведенный в Казани Ту-214, сообщает в своем телеграм-канале Минпромторг Татарстана.
Как отметил генеральный директор завода Владимир Пекарский, комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, что позволяет окрашивать все сиды воздушных судов.
Самолет, который видно на ролике, произведен на Казанском авиационном заводе. После обновления внешнего вида он отправится в рейс.
О планах «Туполева» красить и закупать детали для казанских самолетов в Минске стало известно в июне. Отмечалось, что решение принято из-за перспектив увеличения объема выпуска.
Видео: https://t.me/made_in_tatarstan
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