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Грузооборот автотранспорта в Татарстане продолжает сокращаться
В Татарстане за десять месяцев 2023 года грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил более 11 млрд 871,4 млн тонна-километров. В годовом выражении он уменьшился на 2,3%, следует из данных Татарстанстата.
За отдельно взятый октябрь грузооборот автотранспорта республики ненамного превысил 1 млрд 207,4 млн тонна-километров. Это на 4% ниже показателя годичной давности, но примерно но 6,5% больше, чем в сентябре.
Грузооборот автотранспорта в Татарстане сокращается с весны текущего года. В годовом выражении он снижался на 1,6% в мае, 3,6% в июне, 3,1% в июле, 7,4% в августе и 2,1% в сентябре. До этого его увеличение наблюдалось в январе (на 13,7%), феврале (на 0,8%) и апреле (на 4,1%), а уменьшение — в марте (на 8,6%).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на 1,3% сократился объем транспортных услуг.
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