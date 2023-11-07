Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Грузооборот автотранспорта в Татарстане сократился на 2,1%
В Татарстане за девять месяцев 2023 года грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил почти 10 млрд 664 млн тонна-километров. В годовом выражении он уменьшился на 2,1%, следует из данных Татарстанстата.
При этом за отдельно взятый сентябрь грузооборот автотранспорта республики ненамного превысил 1 млрд 133 млн тонна-километров. Это на 8,8% ниже показателя годичной давности и на 3,5% меньше, чем в предшествующем месяце.
Грузооборот автотранспорта в Татарстане сокращается с весны текущего года. В годовом выражении он снижался на 1,6% в мае, 3,6% в июне, 3,1% в июле и 7,4% в августе. До этого его увеличение наблюдалось в январе (на 13,7%), феврале (на 0,8%) и апреле (на 4,1%), а уменьшение — в марте (на 8,6%).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»