Грузооборот автотранспорта в Татарстане сократился на 2,1%

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В Татарстане за девять месяцев 2023 года грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил почти 10 млрд 664 млн тонна-километров. В годовом выражении он уменьшился на 2,1%, следует из данных Татарстанстата.

При этом за отдельно взятый сентябрь грузооборот автотранспорта республики ненамного превысил 1 млрд 133 млн тонна-километров. Это на 8,8% ниже показателя годичной давности и на 3,5% меньше, чем в предшествующем месяце.

Грузооборот автотранспорта в Татарстане сокращается с весны текущего года. В годовом выражении он снижался на 1,6% в мае, 3,6% в июне, 3,1% в июле и 7,4% в августе. До этого его увеличение наблюдалось в январе (на 13,7%), феврале (на 0,8%) и апреле (на 4,1%), а уменьшение — в марте (на 8,6%).