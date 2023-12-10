В Татарстане на 1,3% сократился объем транспортных услуг

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С января по октябрь 2023 года в Татарстане было оказано транспортных услуг на 57 млрд 242,5 млн рублей. Показатель оказался на 1,3% ниже, чем за аналогичный период 2022-го, следует из данных Татарстанстата.

При этом за отдельно взятый октябрь объем оказанных транспортных услуг составил 6 млрд 68,7 млн рублей, уменьшившись год к году на 5,6%.

В целом же, согласно данным статистиков, за период с января по октябрь на транспортные услуги пришлось 17,6% от общего объема оказанных в республике платных услуг. В октябре она даже выросла до 18,2%.

После роста на 0,7% в годовом выражении по итогам февраля рынок транспортных услуг в Татарстане начал сокращаться. Так, по итогам марта он уменьшился на 0,3% год к году за период с января по март и на 2,5% за отдельный месяц, по итогам апреля — на 5,1% за период с начала года и на 16,1% за отдельный месяц, по итогам мая — на 1,1% за период с начала года и на 8,3% за отдельный месяц.

Снижение продолжилось и летом. Оно равнялось 0,4% за период с начала года по итогам июня (несмотря на рост на 2,9% за отдельный месяц), 0,7% за период с начала года по итогам июля (и 2,6% за отдельный месяц), 0,9% за период с начала года по итогам августа (и 2,3% за отдельный месяц). Позднее, в сентябре, спад рынка транспортных услуг составил 1% (и 2% за отдельно взятый месяц).