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СВО 30 сентября 2024 10:41

Группа бойцов-контрактников из Нижнекамска отправилась в зону СВО

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Группа бойцов-контрактников из Нижнекамска отправилась в зону СВО
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня десять жителей Нижнекамска, подписавшие контракт с Минобороны, отправились на военную службу. Они будут служить в подразделениях Центрального военного округа, Северного Флота, в Воздушно-десантных войсках, в том числе участвовать в спецоперации.

С напутственными словами выступили военком города и района Газинур Ситдиков, ветераны боевых действий, представители духовенства. Они пожелали бойцам достойно выполнить поставленные задачи и вернуться живыми и здоровыми.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В пункте отбора на военную службу напоминают, что сейчас заключившие контракт с Минобороны в Татарстане получают единовременную выплату до 2 млн рублей.

Сумма формируется с учетом выплат от МО РФ, республики, муниципалитетов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

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#служба по контракту
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