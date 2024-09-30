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Группа бойцов-контрактников из Нижнекамска отправилась в зону СВО
Сегодня десять жителей Нижнекамска, подписавшие контракт с Минобороны, отправились на военную службу. Они будут служить в подразделениях Центрального военного округа, Северного Флота, в Воздушно-десантных войсках, в том числе участвовать в спецоперации.
С напутственными словами выступили военком города и района Газинур Ситдиков, ветераны боевых действий, представители духовенства. Они пожелали бойцам достойно выполнить поставленные задачи и вернуться живыми и здоровыми.
В пункте отбора на военную службу напоминают, что сейчас заключившие контракт с Минобороны в Татарстане получают единовременную выплату до 2 млн рублей.
Сумма формируется с учетом выплат от МО РФ, республики, муниципалитетов.
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