«Гражданскую позицию проявляю дома»: боец СВО ловит нарушителей в заказнике «Свияжский»

Два года Булат Залялеев с позывным Барс защищал Родину в зоне СВО, а теперь защищает акваторию госзаказника Свияжский в Зеленодольском районе. Здесь, на территории заказника вместе с госслужбами они патрулируют районы области, выявляя нарушения режима особо охраняемых природных территорий.

«Теперь свою гражданскую позицию проявляю здесь, дома, в любом случае с нарушителями надо бороться, и дома, и за домом. Занимаемся помощью нашей природы, защищаем территорию», — говорит участник СВО.

С начала военной операции Булат помогал ребятам на СВО, отправляя гуманитарную помощь, но не смог остаться в стороне, и в качестве добровольца поехал в свою первую командировку в апреле 2022 года.

«Были ребята со всех регионов: и татары, и русские, и чеченцы, и чуваши, и мордвины, и башкиры, если кого-то забыл — простите. А так всей Россией, всей одной большой компанией выдвинулись на защиту нашей Родины», — вспоминает Барс.

За время боевых действий получил четыре ранения. Сейчас рядом любимая супруга, а совсем недавно он стал счастливым отцом — у него родился сын. Теперь для бойца главное — семья и служба на малой Родине. Вместе ветераны СВО отправляются в рейды и выявляют нарушителей незаконной добычи водных биоресурсов.

Многие любители рыбалки ссылаются на то, что не знают, что это за территория и как правильно здесь промышлять. Заказник, созданный в 1998 году с целью сохранения биоресурсов, раскинулся в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах. Целый ряд растений и животных, считающихся в регионе редкими и исчезающими (некоторые в Красной книге), здесь сохраняют высокую численность. Рыбачить здесь можно, управляя лодкой только на веслах.

«На территории заказника „Свияжский“ совместно с сотрудниками линейного управления МВД России на транспорте, сотрудниками Росгвардии проведено рейдовое мероприятие по пресечению браконьерства. Было выявлено три факта нарушения режима заказника на маломерных судах — граждане осуществляли движение под мотором, им выписан штраф в размере 3 тыс. рублей», — рассказал начальник госзаказника «Свияжский» Ленар Кашапов.

На сегодняшний день на территории заказника раскрыто 9 уголовных дел за незаконный улов водных биоресурсов, составлено 83 протокола за нарушение правил охоты и режима заказника. И теперь можно быть уверенными, что границы нашей Родины и берега наших рек под надежной защитой.

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