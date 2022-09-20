Граница между Татарстаном и Башкортостаном прошла экспертизу в Росреестре

Сегодня в министерстве земельных и имущественных отношений РТ в режиме видеоконференции состоялось совещание по вопросу внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации. Организатором встречи выступило Управление кадастровых работ и землеустройства Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Участники обсудили статус работ по установлению границ сопредельных субъектов РФ, в том числе и Татарстана. Так, стало известно, что прохождение границы между Татарстаном и Башкортостаном прошло экспертизу в Росреестре. В настоящее время готовится положительное заключение.

Специалисты Фонда пространственных данных РТ начали формировать пакет документов для постановки границы на кадастровый учет.

Данные министерства земельных и имущественных отношений РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан не смог согласовать прохождение границ только с одним регионом – Кировской областью. Как пояснил заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Максим Рогожкин нерешенным остается вопрос о включении территории горнолыжного комплекса «Медная гора» и прилегающего лесного фонда площадью около 60 гектаров в границы республики.

Общая протяженность границы Татарстана составляет около 3,5 тыс. километров. Республика граничит с Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном, Удмуртией, Кировской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областями. Так, «Татар-информ» сообщал, что Башкирия увеличила свою территорию после установления границы с Татарстаном, а в состав Татарстана вошли спорные участки на границе с Оренбургской областью.