Только с одним регионом России Татарстан не смог согласовать прохождение границ

Татарстан пока не согласовал границы с Кировской областью – нерешенным остается вопрос о включении территории горнолыжного комплекса «Медная гора» и прилегающего лесного фонда площадью около 60 гектаров в границы республики. Об этом сообщил заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Максим Рогожкин.

«На обращение Президента Татарстана к руководству Кировской области о включении в границы республики территории, прилегающей к горнолыжному комплексу, получен ответ, в котором предложено создать совместную рабочую группу для рассмотрения этого вопроса», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

При этом Рогожкин отметил, что проект прохождения границ Татарстана и Кировской области находится на завершающей стадии согласования. Ожидается, что до конца этой недели Правительство Кировской области утвердит состав рабочей группы.

«Присоединение данного земельного участка к территории республики позволит продолжить развитие горнолыжного комплекса и стать одним из самых популярных курортов для жителей двух регионов», – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что границы с Удмуртией согласованы в рабочем порядке. Пока имеются разногласия между субъектами в части исключения координатного описания из проекта соглашения, уточнил он.

«С Ульяновской областью соглашение об установлении границ согласовано и готово к подписанию на Петербургском международном газовом форуме», – заметил докладчик.

Общая протяженность границы Татарстана составляет около 3,5 тыс. километров. Республика граничит с Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном, Удмуртией, Кировской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областями. Так, «Татар-информ» сообщал, что Башкирия увеличила свою территорию после установления границы с Татарстаном, а также, что в состав Татарстана вошли спорные участки на границе с Оренбургской областью.

Во время работ по установлению границ изначально обнаружилось более 500 проблемных участков. На сегодня осталось согласовать прохождение границ по одному участку с Кировской областью.

На ближайшем заседании Госсовет РТ планирует утвердить соглашение об установлении местоположения границы между Татарстаном и Марий Эл. Этот документ 12 августа подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Марий Эл Юрий Зайцев. Общая протяженность границ республик составляет 334 километра.