Башкирия увеличила свою территорию после установления границы с Татарстаном

Между Башкортостаном и Татарстаном утверждена граница, документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

Разногласий между республиками по поводу определения границ нет, заверил спикер Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев. По его словам, процесс определения границы был «довольно сложным», приходилось использовать картографические материалы 1986-1996 годов.

«Ни один населенный пункт, ни одно муниципальное образование Башкортостана в результате уточнения не уменьшились в размерах. Более того, границы нашей республики даже чуть расширились», – приводит слова Толкачева «Интерфакс».

Общая протяженность границы между Башкирией и Татарстаном составляет 498,8 км. Она проходит по лесам, водоемам и сельскохозяйственным угодьям.

На сегодняшний день Башкирия уже утвердила границы с пятью соседними субъектами РФ из шести: Пермским краем, Свердловской, Челябинской областями, Татарстаном и Удмуртской республикой, сейчас Росреестр рассматривает соответствующее соглашение с Оренбургской областью.