В состав Татарстана вошли спорные участки на границе с Оренбургской областью

В Единый госреестр недвижимости внесли сведения о прохождении границы между Татарстаном и Оренбургской областью. В основном граница проходит по территории лесных массивов, водных источников и частично – по сельхозугодьям, ее общая длина составила 195 км. При этом спорные участки отнесли к территории республики.

Татарстан граничит с Оренбургской областью в юго-восточной части территории, граница проходит по территории Бугульминского и Бавлинского муниципальных районов.

В конце 2019 года Фонд пространственных данных РТ начал работы по сбору и анализу исходных картографических и кадастровых материалов для определения местоположения границы с Оренбургской областью. В карту входило 55 спорных участков, рассказал директор фонда Айрат Усманов. В частности, речь идет о неучтенных территориях Татарстана площадью 139 га.

«Учитывая, что данные территории не использовались Оренбургской стороной и на ней нет зарегистрированных кадастровых участков, а также приняв во внимание материалы ортофотопланов, рабочей группой было принято решение об отнесении неучтенных участков к территории Республики Татарстан», – приводит его слова «Камская новь».

После завершения всех необходимых работ было подготовлено Соглашение об установлении границы, подписанное главами Татарстана и Оренбургской области и утвержденное депутатами Госсовета. Кроме того, подписаны соответствующие соглашения об установлении местоположения границ с Чувашией, а Башкирия увеличила свою территорию после установления границы с Татарстаном.