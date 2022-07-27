Граффити с пионером химической промышленности появилось на пятиэтажке в Менделеевске

Еще один мурал — портрет химического заводчика и промышленного деятеля, пионера русской химической промышленности Петра Ушкова — украсил жилой пятиэтажный дом в Менделеевске.

«Изображение Петра Ушкова появилось на улице Фомина, 15. Ранее художники нанесли на фасады домов по улицам Тукая и Химиков изображения таких известных личностей, как Дмитрий Менделеев и Борис Пастернак», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь городской администрации Анастасия Шишкина.

Автором портретов выступили казанские художники Кирил Муллин и Алексей Рязанов. Впереди авторов ждет еще четыре мурала с химическими элементами. На написание работ у них уходит от одной до двух недель и от 200 литров краски.

Граффити — один из совместных проектов с градообразующим предприятием — АО «Аммоний», которое оказывает поддержку району в реализации социально ориентированных проектов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что художник-самоучка из Агрыза Радик Ибрашев нарисовал граффити в память о Юрии Шатунове.