Художник-самоучка из Агрыза нарисовал граффити в память о Юрии Шатунове

Художник-самоучка из Агрыза Радик Ибрашев увековечил память скончавшегося в конце июня певца Юрия Шатунова, нарисовав его портрет на бетонной стене. Граффити появилось рядом со стадионом «Локомотив».

С просьбой нарисовать портрет Шатунова к художнику обратилась фанатка певца, она же организовала сбор средств на необходимые материалы в социальных сетях, рассказал автор работы «Татар-информу». «Жители охотно участвовали в акции, скидывались по 100 рублей, по 200. Мне этого с лихвой хватило, и я написал его портрет буквально за два дня», — добавил Ибрашев.

Размер работы в высоту 2 метра в ширину — 4 метра. На одной бетонной стене написан сам портрет певца, а на второй – строки из его последней песни: «Цветы — это песни мои. Я им помогаю расти. Когда я закончу свой путь, они еще будут цвести».

Радик Ибрашев создавал граффити по реальной фотографии Шатунова. Он изобразил его не юным артистом, который запомнился многим жителям нашей страны в 90-е годы, а уже взрослым мужчиной.

Сам художник в прошлом работал маляром, сейчас трудится бригадиром хозяйственного участка содержания зданий и сооружений в местной компании «Локотех». Первым из-под его баллончика с краской вышел потрет Виктора Цоя, так как он сам поклонник творчества группы «Кино». Затем на этой же стене он написал портрет группы «Король и шут», которую любит его сын.

«После этого ко мне стали подходить старослужащие с моей работы и спрашивать: „А что у тебя все молодежь? А где Высоцкий? Классика?“. Так, на стене рядом с Цоем и „Королем и шутом“ появился Владимир Высоцкий», — поделился собеседник агентства.

Помимо этого, художник создал портреты Марфушеньки из сказки «Морозко» из пластиковых крышек, советского актера Андрея Миронова из кожзаменителя и полиэтилена, артиста и режиссера Юрия Никулина из ниток.

В планах у Ибрашева создать портрет космонавта Юрия Гагарина из компакт-дисков, а также героиню народных сказок Бабу-ягу из пуговиц.

«Юрий Гагарин будет такой зеркальный, космический, появятся солнце, звезда. В этой же работе планирую использовать микросхемы, клавиатуру — символы продвижение космоса», — поделился планами художник.