В Менделеевске многоэтажный дом украсил мурал с портретом Менделеева
В Менделеевске на доме №12 по улице Тукая появился появился мурал с портретом известного химика Дмитрия Менделеева. Портрет дополнила цитата гения: «Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев...». Авторами мурала стали художники Кирил Муллин и Алексей Рязанов.
На создание работы ушло 225 литров краски и 12 дней.
«Это второй портрет, уже „готов“ Борис Пастернак, Дмитрий Менделеев, в процессе написания еще один портрет пионера русской химической промышленности Петра Ушкова», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.
Всего в этом году менделеевские дома муралы украсят фасады шести домов. Не так давно на фасад дома №6 по улице Химиков художники нанесли портрет одного из крупнейших русских поэтов XX века, обладателя Нобелевской премии Бориса Пастернака, а на торце дома №8 по улице Тукая появился новый мурал с изображением дизайн-кода Менделеевска.
Новые муралы — один из совместных проектов с градообразующим предприятием — АО «Аммоний», которое оказывает поддержку району в реализации социально ориентированных проектов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что художник-самоучка из Агрыза Радик Ибрашев нарисовал граффити в память о Юрии Шатунове.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.