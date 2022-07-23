В Менделеевске многоэтажный дом украсил мурал с портретом Менделеева

В Менделеевске на доме №12 по улице Тукая появился появился мурал с портретом известного химика Дмитрия Менделеева. Портрет дополнила цитата гения: «Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев...». Авторами мурала стали художники Кирил Муллин и Алексей Рязанов.

На создание работы ушло 225 литров краски и 12 дней.

«Это второй портрет, уже „готов“ Борис Пастернак, Дмитрий Менделеев, в процессе написания еще один портрет пионера русской химической промышленности Петра Ушкова», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Всего в этом году менделеевские дома муралы украсят фасады шести домов. Не так давно на фасад дома №6 по улице Химиков художники нанесли портрет одного из крупнейших русских поэтов XX века, обладателя Нобелевской премии Бориса Пастернака, а на торце дома №8 по улице Тукая появился новый мурал с изображением дизайн-кода Менделеевска.

Новые муралы — один из совместных проектов с градообразующим предприятием — АО «Аммоний», которое оказывает поддержку району в реализации социально ориентированных проектов.

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