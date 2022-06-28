Мурал с портретом Бориса Пастернака украсил многоэтажный дом Менделеевска

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске продолжается работа по нанесению муралов на фасады многоквартирных жилых домов. В этом году различные изображения появятся на семи домах, сообщили «Татар-информу» в администрации Менделеевского района РТ.

Один из недавно появившихся муралов украсил фасад дома №6 по улице Химиков. На нем изображен портрет одного из крупнейших русских поэтов XX века, обладателя Нобелевской премии Бориса Пастернака. Недолгое время он жил на Бондюжской земле, в будущем Менделеевском районе.

Новые муралы — один из совместных проектов с градообразующим предприятием — АО «Аммоний», которое оказывает поддержку району в реализации социально ориентированных проектов.

«На фасады домов по улицам Пушкина, Химиков, Фомина и Бурмистрова уже совсем скоро нанесут изображения таких известных личностей, как Менделеев, Ушков, а также изображения химических элементов. Пока готов мурал только по ул. Химиков, 6 с Борисом Пастернаком, который появился буквально в конце прошлой недели», — уточнила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Работы планируется завершить до конца июля.