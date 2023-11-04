«Град»ообразующий КАМАЗ, «Газпром» на Аурусе и рука гумпомощи Газе: обзор событий недели

Рустам Минниханов принял участие в XII Петербургском международном газовом форуме

Фото: rais.tatarstan.ru

«По газам!»: Татарстан на Петербургском международном газовом форуме

Одним из значимых экономических событий недели стал XII Петербургский международный газовый форум, в работе которого принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Наша республика стала одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в номинации «Надежный ориентир». За последний десяток лет в Татарстане в 16 раз вырос объем реализации компримированного (сжатого) природного газа, в 26 раз – количество газомоторной техники (до 13,5 тысячи) и в четыре с лишним раза – до 45, увеличилось число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Ожидается, что по итогам 2023 года на метан будет переведено еще не менее двух тысяч единиц транспорта.

Как видим, победа Татарстана в этой номинации вполне заслуженная. Кроме того, республика представила на форуме очень богатую экспозицию – наши новинки в газовой отрасли показал не только КАМАЗ, но и еще 22 татарстанские компании. Например, сельскохозяйственную и коммунальную технику «на газу» выставил «Раритэк Холдинг». Также в форуме приняли участие КНИТУ, Университет Иннополис, Ассоциация «Промышленный кластер РТ», «МТЗ-Татарстан», «Таграс-Холдинг», «Техстрой», «ТНГ-Групп», «Газпром газомоторное топливо», «Газпром межрегионгаз» и другие.

Рустам Минниханов, как обычно, использовал площадку форума для деловых встреч и переговоров Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов, как обычно, использовал площадку форума для деловых встреч и переговоров. Так, например, он встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и заместителем председателя правления Олегом Аксютиным, который возглавляет департамент 623 газового гиганта, отвечающий за эффективность эксплуатации месторождений. Стороны в том числе обсудили сотрудничество «Газпрома» с рядом татарстанских компаний.

В ходе переговоров Минниханов раскрыл объемы потребления природного газа на предприятиях, входящих в промышленный кластер «Иннокама». Здесь сосредоточены заводы Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска. По итогам 2022 года они использовали 12,4 млрд кубометров газа, или 70% от всего потребления голубого топлива в Татарстане (17,7 млрд кубометров). В соответствии с новыми инвестпроектами потребление природного газа регионом к 2030 году вырастет до 30 млрд кубов.

Для «Газпрома» эта динамика очень кстати – компания испытывает трудности с реализацией. Например, в 2021 году она экспортировала в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд кубов газа, а в 2022-м – только 100,9 млрд. Рост поставок в Китай и другие дружественные страны пока не закрывает эту брешь. Так что расширение внутреннего рынка становится одним из главнейших направлений деятельности монополии.

«Мотовилихинские заводы» в Перми Фото: wikipedia.org

Новости «Град»остроения: предприятие из орбиты КАМАЗа купило производителя РСЗО

На этой неделе окончательно разрешилась интрига, связанная с продажей одного из крупнейших производителей артиллерийских систем в стране. Ранее, 22 сентября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился в своем телеграм-канале интригующей новостью:

«“Мотовилиха” выходит из банкротства, появится новый собственник. Сегодня завод обеспечен крупными государственными заказами на несколько лет вперед, показывает прибыль и готовится к масштабной реконструкции производства. Будут построены новые цеха, пройдет реновация территории, установят 200 единиц оборудования. Общий объем государственных инвестиций составит более 20 млрд рублей».

Речь идет об одном из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране – ПАО «Мотовилихинские заводы». Это машиностроительное предприятие, которое разрабатывает и выпускает гражданскую продукцию и боевые машины – «Грады», «Ураганы», «Смерчи», «Ноны», «Тюльпаны», «Мста-Б», «Сани», «Вены», а также «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Сказать, что эта продукция сегодня сверхвостребована, значит, ничего не сказать. Фронту выпускаемая заводом продукция нужна как воздух, сам он входит в список стратегических предприятий. Но, увы, с 2018 года предприятие проходило процедуру банкротства по целому ряду причин как финансового, так и управленческого характера.

И, наконец, мытарства заводчан и заказчиков продукции завода закончились – у него появился новый собственник. 1 ноября конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» официально сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов — АО «Ремдизель». 21 сентября компания предложила за лот 1,3 млрд рублей. Поскольку ПАО с 2009 года включено в список стратегических предприятий, преимущественное право на выкуп его имущества имело государство, но оно им не воспользовалось.

«Ремдизель» занимается ремонтом техники под брендом «КАМАЗ» и производит также чрезвычайно востребованные на СВО бронеавтомобили Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ремдизель» базируется в Набережных Челнах. Компания занимается ремонтом техники под брендом «КАМАЗ» и производит также чрезвычайно востребованные на СВО бронеавтомобили «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».

Так как «Мотовилиха» находится в списке стратегических предприятий, ее продажа была наверняка согласована на самом верху, как и кандидатура нового собственника. Пусть вас не смущает, что это частное лицо, – то отголоски былой истории на КАМАЗе, когда стратегический партнер автозавода с 2008 года немецкий концерн Daimler AG требовал отделить производство военной продукции от гражданской. Так появился «Ремдизель», который по факту работает под управлением КАМАЗа.

И вот теперь предприятие из орбиты КАМАЗа за небольшие деньги получило новое военное производство, выпускающее крайне востребованную продукцию и с планами государственного инвестирования на 20 млрд рублей. Заводчан «Мотовилихи» тоже можно поздравить – приходит мощная управленческая команда из Татарстана с хорошими финансовыми возможностями и высокой производственной культурой. Так что все у них должно получиться.

Василий Небензя: «По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за 8 тыс. человек, половина из которых – женщины и дети» Фото: скриншот видео

Беда в секторе Газа: Рустам Минниханов предложил оказать гуманитарную помощь палестинцам

Татарстан, как и вся наша страна, не мог остаться в стороне от разворачивающейся на наших глазах гуманитарной катастрофы библейского масштаба в секторе Газа. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщил:

«По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за 8 тыс. человек, половина из которых – женщины и дети. Еще более 2 тыс. человек находятся под завалами, более 21 тыс. получили ранения. Количество внутренне перемещенных граждан составляет 1,6 млн». Кроме того, Небензя отметил высокие потери среди сотрудников ООН в зоне конфликта.

В Казани заработали три центра сбора продуктов и вещей Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Откликаясь на эту страшную беду и выражая общую обеспокоенность татарстанцев, Рустам Минниханов 1 ноября дал поручение Правительству Татарстана организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы. Ответственным лицом определена вице-премьер Лейла Фазлеева, курирующая социальный блок в правительстве. Раис республики призвал предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи.

Накануне в Казани заработали три центра сбора продуктов и вещей. На сайтах ДУМ РТ, фонда «Закят» и ярдям.рф есть вся справочная информация, а также полный список того, что необходимо.

Нет никаких сомнений, что татарстанцы откликнутся и примут активное участие в сборе гуманитарной помощи палестинцам, как уже это делается в отношении жителей подшефных Татарстану городов – Лисичанска и Рубежного. И объем этой помощи со стороны республики будет весомым.

«Газпром» покупает Aurus: и не машину, а компанию

Еще одна перспективная сделка недели: стало известно, что «Газпром» решил купить до 40% ООО «Аурус», отечественного производителя люксовых машин из Татарстана. Принципиальное решение принято на уровне Правительства РФ, узнали «Ведомости».

Поначалу посыпались шутки о переводе люксовых автомобилей на газ, но на самом деле у «Газпрома» и Aurus богатый трек сотрудничества. В марте 2023 года Минпромторг РФ, «Газпром» и Объединенная судостроительная корпорация также подписали соглашение о строительстве отечественного судна премиум класса «Аурус-Марин». В сентябре этого года «Газпром Тех» приобрел казанскую «Аурус-Аэро», занимающуюся производством авиационной техники. Как видите, интерес «Газпрома» к Aurus вполне логичный.

Первоначально Aurus на 75% принадлежал НАМИ, остальными 25% владел «Соллерс». В 2019 году в число акционеров вошел арабский фонд Tawazun – арабы купили 36% компании за 110 млн евро. Доля НАМИ сократилась до 63,5%, а «Соллерса» — до 0,5%. Если речь идет о продаже 40% доли завода, то продавцом определенно выступит НАМИ.

«Газпром» решил купить до 40% ООО «Аурус», отечественного производителя люксовых машин из Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Причина продажи по сути контрольного пакета татарстанского автопроизводителя совершенно прозаична – автомобильное производство Aurus убыточно. Последняя доступная отчетность ООО «Аурус» датирована 2021 годом, по итогам которого чистый убыток автопроизводителя по РСБУ составил 953,6 млн рублей против прибыли 271,1 млн годом ранее.

Приход такого мощного инвестора, как «Газпром», поможет компании стабилизировать финансовое состояние и увеличить объемы производства. По плану завод должен был выйти на уровень производства 5 тыс. машин в год. Но с 2019 года на учет в России поставлено всего 114 автомобилей Aurus, следует из данных о регистрации транспортных средств. Из них 31 был куплен в 2022 году и 54 — в 2023-м. Чтобы производство было рентабельным, необходимо выйти на уровень продаж хотя бы 500 машин в год.

«Газпром» может помочь здесь как своими компетенциями, так и инвестициями для расширения производства. Кроме того, совместно с НАМИ газовый холдинг может подтолкнуть завод к разработке новой модели авто бизнес-класса (а-ля «Тойота Камри»). Такие автомобили в стране не производятся, так что ниша, с учетом планов по пересадке госчиновников на отечественный автотранспорт, просто огромная.

Для Татарстана приход «Газпрома» на елабужский автозавод, где выпускаются Aurus, тоже большой плюс. Расширение производства – это новые рабочие места, инвестиции, рост отчислений в местный и республиканский бюджеты. Вот такой вот Aurus – Татаурус.

Вячеслав Володин: «Открыв шлюзы, вы обмелили Волгу вверх по течению» Фото: duma.gov.ru

Неумное регулирование: Володин обратится в Генпрокуратуру из-за обмеления Волги

На этой неделе в Государственной Думе прошло совещание по весьма болезненной для Татарстана и других регионов Поволжья проблеме обмеления Волги, которой уже лет двадцать. На ковер в парламент пригласили главу федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрия Кириллова, а также гендиректора «РусГидро» Виктора Хмарина и представителей Генпрокуратуры.

Обращаясь к водникам, спикер Госдумы Вячеслав Володин рвал и метал:

«Открыв шлюзы, вы обмелили Волгу вверх по течению. У вас не решается проблема в Волгограде и Астрахани, но вы создали ее рукотворно в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях вплоть до Ярославля».

Володин в горячке не упомянул Татарстан, который от этих водосбросов также чрезвычайно страдает. Вообще в Думе озвучили, что проблема затрагивает более 80 миллионов человек, проживающих на территории бассейнов Волги и Дона.

28 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о проблеме обмеления Волги в письме Владимиру Путину, 14 сентября похожее обращение отправил глава Чувашии, 19 сентября – руководитель Марий Эл, 27 сентября — губернатор Ульяновской области, перечислил Володин.

Кардинально проблема должна решаться именно на Нижней Волге Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В ответ спикер Госдумы услышал ставшее уже традиционным оправдание, что Нижняя Волга – это не имеющее аналогов в мире естественное нерестохранилище, где необходимо поддерживать высокий уровень воды. Кроме того, высокая вода должна обеспечивать задачи судоходства, санитарной поточности и водоснабжения на территории Волгограда и Астрахани.

Решение этой проблемы упирается не просто в деньги, а в гигантские деньги. Необходимо построить огромные гидротехнические сооружения в Волго-Ахтюбинской пойме, чтобы вода накапливалась, а не стекала в Каспий. Только дополнительные гидроузлы в одной Волгоградской области обойдутся в 120 млрд рублей, а всего может потребоваться как минимум полтриллиона рублей. Таких денег в бюджете сегодня нет. Можно долго играться с нормативным регулированием уровня воды до нормального подпорного уровня в Татарстане в 53 метра по Балтийской системе, но кардинально проблема должна решаться именно на Нижней Волге.

Володина оправдания водников и гидроэнергетиков не устроили – он обвинил Кириллова в «неумном регулировании» уровня воды в Волге и потребовал с помощью Генпрокуратуры найти виновных в катастрофическом обмелении реки. Прокуратура прокуратурой, но где взять деньги на кардинальное переустройство гидротехнической системы на Нижней Волге? Снятием чиновников и прокурорским реагированием проблему не решить.