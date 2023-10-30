Новый игрок авторынка или социальная нагрузка: зачем «Газпрому» покупать долю в Aurus

«Газпром» планирует приобрести долю в производстве люксовых машин Aurus

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Информации о сроках и цене пока нет

«Газпром» планирует приобрести долю в производстве люксовых машин Aurus, сообщили «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к акционерам автомобильной компании. Один из них утверждает, что уже достигнуто принципиальное решение об этом на правительственном уровне, однако о сроках сделки никакой информации пока нет.

Второй источник сообщил, что компании Aurus необходимы инвестиции для развития автомобильного проекта, но на текущем этапе нет также никакой информации ни о размере доли, которую получит «Газпром», ни о ее стоимости. Однако третий источник сообщил, что «Газпром» может получить до 40% автопроизводителя от государственного института ФГУП «НАМИ».

Напомним, что именно с «НАМИ» и начинался проект Aurus (ранее – «Кортеж») в 2013 году по поручению Путина. Автомоторный институт должен был разработать семейство автомобилей на единой модульной платформе для перевозки первых лиц страны. Финансирование проекта на первом этапе составило 12,4 млрд рублей.

Сама компания «Аурус» была создана уже в 2017 году, и первоначально три четверти предприятия принадлежало НАМИ, а остальные 25% — «Соллерсу», однако в 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% компании за 110 млн евро, после чего у «НАМИ» осталось 63,5%, у «Соллерса» всего 0,5%.

Максим Кадаков: «В России существует «дыра» в классовом сегменте между автомобилями Lada и Aurus, которую в перспективе и намерен занять «Газпром» Фото: страница Максима Кадакова в Контакте

«У “Газпрома” есть амбиции поиграть на поприще автопроизводства»

«По моему мнению, у “Газпрома” есть свои определенные амбиции поиграть на поприще автомобильного производства, и вполне вероятно поиграть не только с Aurus, но и с автомобилями на 1-2 класса ниже него, в той нише, где у нас автомобили не выпускаются», – прокомментировал «Татар-информу» возможную сделку главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, в России существует «дыра» в классовом сегменте между автомобилями Lada и Aurus, которую в перспективе и намерен занять «Газпром».

«У нас есть условная “Веста”, потом дыра, если не брать китайских производителей, и дальше Aurus. Соответственно, если речь идет о покупке доли в “Аурусе”, то это будет именно производство и продажа автомобилей, так как речь идет не о разработке, ведь этим занимаются “НАМИ”», – сказал Кадаков.

Таким образом, эксперт считает, что вливание денег в «Аурус» – это также потенциальное вливание денег в развитие производства автомобилей. Он также отметил, что покупка части автопроизводителя из желания владеть этой частью для прибыли маловероятно, потому что при том объеме бизнеса и небольшом производстве «Ауруса» для «Газпрома» в этом нет никакого смысла.

«То есть его покупают с целью дальнейшего участия в производстве. Можно предположить, что в перспективе нескольких лет, если все будет развиваться, мы можем увидеть “Газпром” как игрока на автомобильном рынке», – считает Максим Кадаков.

В России существует «дыра» в классовом сегменте между автомобилями Lada и Aurus, которую в перспективе и намерен занять «Газпром» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сделка является скорее социальной нагрузкой»

Аналитик корпорации «Финам» Сергей Кауфман, также считает, что в масштабах «Газпрома» доля предприятия «Ауруса» является довольно незначительной, чтобы покупать часть бизнеса, да еще и по непрофильному направлению. «Для “Газпрома” подобная сделка является скорее социальной нагрузкой. В масштабах “Газпрома” бизнес по производству Aurus является незначительным, а сама отрасль – непрофильной», – сказал он.

В масштабах «Газпрома» доля предприятия «Ауруса» является довольно незначительной, чтобы покупать часть бизнеса, да еще и по непрофильному направлению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Речь вполне может идти о 100 млн евро»

Стоимость сделки пока не озвучивают, но если «Газпром» может получить до 40% автопроизводителя, то можно примерно прикинуть, во сколько им обойдется эта покупка.

«В свое время совладельцем “Ауруса” стала компания Tawazun из ОАЭ, они покупали треть или около того в районе 110 млн евро, соответственно, ориентироваться можно на эту сумму», – отметил Максим Кадаков.

При этом эксперт подчеркнул, что с тех пор многое поменялось, из-за чего сейчас могут быть другие оценки и цены. Кроме того, помимо реальной стоимости объекта могут быть и какие-то договоренности у новых партнеров,

«Поэтому цена может сильно гулять. Но я думаю, речь вполне может идти о 100 млн евро», – считает Кадаков.