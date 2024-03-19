«Говорят, убивал ради наживы, но у меня были деньги»: поволжский маньяк не признает вину

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«У Тагирова было алиби, но доказать его не смогли – не нашли свидетелей»

В Верховном суде Татарстана к финалу движется дело «поволжского маньяка» Радика Тагирова, сегодня он выступил с последним словом, а на днях ему вынесут приговор. Обвиняемый в убийствах более тридцати пожилых женщин по всему Поволжью Тагиров рассказал суду, что преступлений этих он не совершал. А в словах свидетелей обвинения много нестыковок.

Подсудимый явно нервничал, выступая с последним словом. В своей речи он быстро перескакивал с эпизода на эпизод, заостряя особое внимание на недоработках следствия. Которые, по его мнению, доказывают, что преступления мог совершить кто угодно.

«В период, когда происходили преступления, я жил в Дербышках и работал. Денег у меня было не много, но мне хватало на те же сигареты уж точно. Нужды особой я не испытывал», – сказал Тагиров.

Тагиров перебрал все вменяемые ему убийства, перед каждым из них он делал оговорку: «Ранее в квартире этой женщины никогда не был». Он ссылался на доказательства обвинения о том, что на каких-то телах жертв по результатам экспертиз были обнаружены смешанные следы ДНК – сразу нескольких мужчин. По словам Тагирова, таким образом нельзя доказать его причастность к преступлениям.

«Было убийство, где мое ДНК нашли на венике погибшей, но я в той квартире никогда не был. В городе, где убили Ярепову, я побывал впервые только на следственных действиях. То же самое и с городом, где пострадала Самоделкина. Там допрашивали жильцов – никто посторонних не видел. Свидетели, которые выступали по делу, говорили, что видели молодого мужчину, никто не сказал, что это точно был я», – рассказал Тагиров.

Тагиров уверял, что и в Ижевске, где была убита пожилая женщина, он тоже не был.

«В Ижевске, где убили Короткову, я тоже не бывал, а когда совершили убийство Жалымовой, я находился у себя дома на съемной квартире. В конце марта 2012 года я уехал в Москву, когда произошел инцидент с Шабашовой. Причем дочь потерпевшей утверждает, что она зашла в квартиру и увидела молодого человека, но удар ей нанесли молотком по голове сзади. Как это мог сделать стоящий перед ней человек?» – дополнил Тагиров.

Тагиров напомнил суду, о чем говорил в начале процесса, – что следователи специально указывали ему определенные детали в квартирах жертв, чтобы он их озвучил.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Следственные действия были проведены с серьезными нарушениями, понятыми зачастую были заинтересованные или невменяемые ввиду своего состояния люди. Признания мои получены исключительно под действием угроз и психологического давления. Некоторые родственники погибших в суде не раз открыто обвиняли меня и никто меня тут не защищал – ни суд, ни адвокат», – сказал подсудимый.

Он настаивал, что у него не было ни прямого, ни косвенного умысла на убийства.

«Даже мыслей не было так поступать с пожилыми женщинами. Если бы у меня не было денег, я бы не стал убивать, зачем? Меня же рано или поздно все равно бы поймали. В голове не укладывается. Я даже не знаю, как защититься в суде, где все свидетели, с которыми я раньше общался? Этот процесс – изнасилование здравого смысла. Ваша честь, прошу не судить меня за злодеяния, которые я не совершал», – подытожил Тагиров.

Когда судья удалился в совещательную комнату и процесс закончился, пару слов СМИ сказал и адвокат подсудимого Марат Аширов.

«Тагиров не признает свою вину. То, что он ранее говорил в протоколе во время следственных действий, он отрицает. Он хочет доказать, что этого не совершал. Все доказательства предоставляет государственный обвинитель, а мы сидим слушаем. У Тагирова было алиби, но доказать его не смогли. Из-за того, что не нашли определенных свидетелей. Его виновность определит суд. Мы считаем, что он невиновен. Тагиров продолжит бороться, писать жалобы и апелляцию. Ждем решение суда», – сказал мужчина.

«Убивал ради наживы, но тех, с кого нечего взять»

Радика Тагирова задержали в казанских Дербышках в декабре 2020 года, а в октябре 2022-го начался процесс в Верховном суде Татарстана. Это не первое уголовное дело мужчины, ранее его уже судили за хранение оружия и кражу.

На протяжении полутора лет, по версии следствия, начиная с 5 марта 2011 года, Радик Тагиров убивал пожилых женщин ради наживы.

«Тагиров убил 31 пожилую женщину, покусился на жизнь еще двух, зная, что они находятся в беспомощном состоянии. Также он обвиняется в покушении на убийство с целью сокрытия другого преступления – он напал на дочь одной из женщин, когда та пришла навестить мать. Помимо этого, ему вменяется 31 эпизод разбоя, сопряженного с насилием, и незаконное проникновение в жилище», – сообщила суду прокурор отдела государственных обвинителей Ленара Чуркина.

Прокурор во время прений отметила, что ощущает на себе большую ответственность. Она обосновала это тем, что те, кому удалось выжить после встречи с Тагировым, а также родственники убитых более восьми лет ждали его задержания и справедливого суда. Одна из выживших после нападения Тагирова – 90-летняя женщина скончалась, так и не дождавшись приговора.

По версии следствия, Тагиров избивал бабушек всем, что попадалось под руку, а потом душил их. Тела убитых бабушек находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге.

Он не проявлял сострадания даже к тем, кто по доброте душевной хотел дать ему денег взаймы. Радик Тагиров убивал бабушек ради наживы, хотя знал, что с них практически нечего взять. Например, одну из женщин он убил ради тысячи рублей и продуктов из холодильника.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В марте 2011 года Тагиров встретил 81-летнюю Насиму Ишмуратову у магазина и помог ей донести пакеты до дома. На следующий день утром он дождался ее у подъезда, чтобы взять деньги в долг. Ишмуратова согласилась помочь мужчине и вынесла тысячу рублей. Тагиров ударил ее плечом в подбородок, забрал деньги и забежал в квартиру, чтобы украсть что-то ценное, однако забрал только продукты. Тело женщины с целлофановым пакетом на голове позже нашли дочь и внучка», – гласит обвинение.

«Татар-информ» не раз писал об отдельных убийствах Тагирова – например, одно из последних нападений в Казани на 83-летнюю Надежду Фортунатову произошло в доме на улице Новаторов. Лишь по счастливой случайности ветерану Великой Отечественной войны удалось выжить.

Тагиров действовал по отлаженной схеме. Он представился ей сотрудником газовой службы и попросил для очистки вентиляции веник. Выдернув из него прутья, незнакомец накинул их на шею пожилой женщины и начал душить. Как только она потеряла сознание, он принялся обыскивать дом в поисках ценностей и денег. Из квартиры он вынес 30 тысяч рублей. Хотя Надежда Фортунатова и пережила страшное нападение, увы, до поимки преступника она не дожила – скончалась спустя пять лет после нападения.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Пожизненное – иного не заслуживает»

Почему прокурор запросила для Тагирова пожизненное заключение? Об этом она рассказала во время прений, сделав акцент на вменяемости подсудимого.

«Радик Тагиров полностью вменяем, он осознавал последствия своих действий. Подсудимый в корыстных целях пренебрег жизнями 34 женщин пожилого возраста – это свидетельствует о его исключительной опасности для общества. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима», – сказала во время прений прокурор Ленара Чуркина.

Если посчитать отдельно наказание за каждое убийство, то Тагиров совершил преступлений на 400 лет лишения свободы. А за судебные издержки он был бы обязан выплатить 708 тысяч рублей.

Отдельно стоит отметить слова прокурора о серийных убийцах, коих, по ее словам, в современной судебной практике известно не так много.

«Казалось бы, в 21-м веке каждый должен знать, что жизнь – неотъемлемое право каждого человека. Покушаться на это право не может никто и ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому преступления, совершенные Тагировым более десяти лет назад, вызвали большой общественный резонанс. Убийца не только обрывает жизнь человека, но и приносит огромную скорбь его родным и близким», – продолжила прокурор.

Так или иначе, но уже на этой неделе суд должен поставить точку в этом деле.