В Казани стартовал процесс над обвиняемым в серии убийств бабушек

фото: Елена Саляхова

В Верховном суде Татарстана начался суд по резонансному делу о серии убийств бабушек. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель Казани Радик Тагиров.

Тагирову предъявлено обвинение по нескольким статьям – в убийстве и в покушении на него, а так же в разбое. Дело насчитывает 847 томов и более 60 эпизодов. Его жертвами, по версии следствия, стали более 30 пожилых женщин из Казани, Уфы, Самары и других городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Еще троим жертвам душителя чудом удалось выжить.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Убийства были совершены с 2011 по 2013 год. Как установило следствие, Тагиров всегда действовал по одной схеме – под видом соцработника или слесаря проникал в квартиру к пенсионеркам, душил их и забирал ценные вещи.

Сегодня прокурор начнет оглашать обвинительное заключение. Ожидается, что на это может уйти несколько дней, после чего суд перейдет к допросу родственников погибших.

Напомним, что Радика Тагирова задержали в декабре 2020 года в Казанском поселке Дербышки. Он уже был судим за хранение оружия и кражу. Если его вина будет доказана, то ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

Накануне Верховный суд Татарстана продлил Тагирову арест еще на полгода.