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Главы стран — участниц саммита БРИКС начали прибывать на прием от имени РФ
В эти минуты главы государств, принимающих участие в саммите БРИКС, который проходит в Казани, начали прибывать на прием от имени России. Почетных гостей встречает Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Первым прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Следующими стали Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Позднее на прием от имени России прибыли глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан ас-Сауд и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Представителя каждого государства встречают национальной музыкой соответствующей страны, уточнили в пресс-службе Раиса РТ.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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