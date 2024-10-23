Главы стран — участниц саммита БРИКС начали прибывать на прием от имени РФ

В эти минуты главы государств, принимающих участие в саммите БРИКС, который проходит в Казани, начали прибывать на прием от имени России. Почетных гостей встречает Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Первым прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Следующими стали Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Позднее на прием от имени России прибыли глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан ас-Сауд и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Представителя каждого государства встречают национальной музыкой соответствующей страны, уточнили в пресс-службе Раиса РТ.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.